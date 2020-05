Bucchioni: "Campionato? L'unica certezza è che si giocherà senza pubblico almeno fino a fine anno"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Enzo Bucchioni ha parlato della situazione del calcio. Queste le sue parole: "Campionato? La speranza è ripartire il 13 giugno ma ancora non ci sono certezze. Di sicuro si giocherà senza pubblico almeno fino a fine anno. A livello internazionale l'Uefa è decisissima a far giocare le coppe in agosto, soprattutto per motivi economici"