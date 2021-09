Bucchioni: "Il Milan ha perso con Liverpool, ma ha dimostrato che a certi livelli ci può stare"

Il Milan ha perso con Liverpool, ma ha dimostrato che a certi livelli ci può stare, dovrà aggiungere esperienza e sostanza. Ibra ci sarà domenica? Pare di capire che il giocatore non voglia rischiare, ci proverà ma senza affanni, in fondo la stagione è appena cominciata e questo Milan ha tutto per arrivare fino in fondo. Quest’anno ha anche la panchina e molta esperienza (Giroud, Florenzi e non solo) in più.