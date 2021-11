Bucchioni: "Il voto all'arbitro Maresca in Roma-Milan è 4"

Enzo Bucchioni, giornalista e commentatore televisivo, nella serata di ieri è intervenuto durante la trasmissione ‘Calcissimo’ in onda su Top Calcio 24 e ha parlato anche dell’arbitraggio di Fabio Maresca in Roma-Milan, sfida giocata domenica sera. Bucchioni ha detto: “Il voto di Maresca per l’arbitraggio dell’altro giorno è 4 perché aldilà degli episodi, ha gestito male la partita dall’inizio alla fine. Quando un arbitro non ha in mano la gara lo si vede dalle prime cose tipo l’ammonizione a Nicolò Zaniolo dopo 3 minuti…assolutamente eccessiva. Quando un arbitro mostra i muscoli vuol dire che non ha la forza per dirigere la partita, non si sente sicuro. Da lì in poi è stato un susseguirsi di falli fischiati troppo fiscalmente e altri invece non fischiati. La cosa che da più noia è che è stata una gara non gestita. Una confusione totale”.