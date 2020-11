Bucchioni: "La Champions frena Donnarumma e il Milan"

Positiva invece la strada che porterà Gigio Donnarumma a firmare il rinnovo con il Milan. Anche qui il regista è Mino Raiola che preso atto della volontà del giocatore di restare a Milan, sta lavorando per fargli ottenere 7,5 milioni di ingaggio più la conferma del fratello. Il Milan ha risposto 6,5 milioni, ma c’è la sensazione che a sette si possa chiudere in tempi rapidi. C’è soltanto uno scoglio, Raiola vorrebbe condizionare il rinnovo alla partecipazione alla Champions League del Milan, manifestazione alla quale il ragazzo sogna di partecipare prima possibile dopo cinque anni di serie A e venti gare di Nazionale. Gazidis non vorrebbe una clausola così netta, il Milan è in testa alla classifica, ma la stagione è ancora lunga e complicata per mille ragioni. Le certezze mancano. E allora? Come detto, c’è ottimismo e la volontà da entrambi le parti di chiudere, farà si che una formula che accontenti tutti presto si troverà.