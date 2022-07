Bucchioni: "Milan-De Ketelaere storia infinita che sembra alla fine"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Enzo Bucchioni, nell’editoriale pubblicato questa mattina su TMW, ha parlato del mercato del Milan dicendo: “Il Milan e De Ketelaere è una storia infinita che sembra ormai alla fine. Ieri il ragazzo non s’è allenato, il Bruges l’ha tenuto fuori per chiudere serenamente la trattativa che dovrebbe essere stata sancita con un assegno (metafora) da 35 milioni. I belgi non hanno mollato, il Milan ha capito che questo giocatore non doveva perderlo. Ha fatto bene. Oggi l’annuncio? Probabile. Ma attenti anche a Renato Sanches sempre in stand-by”.