Bucchioni: "Saelemaekers, Diaz e Rebic sono i grandi fallimenti del Milan di quest'anno"

© foto di DANIELE MASCOLO

Enzo Bucchioni, intervenuto a Calcissimo, trasmissione in onda su Top Calcio 24, ha parlato di Milan dicendo: “Il problema del centravanti, ossia di Ibrahimovic, avrebbe mascherato qualcosa. La cosa che più di tutti non va nel Milan è la trequarti. Saelemaekers è sparito a metà campionato e prima non ha mai inciso. Brahim Diaz è sparito anche lui dopo il Covid e non si è più visto. Sono mancati questi giocatori, quelli che saltano l’uomo e ti danno la superiorità numerica. Sono saltati questi meccanismi che mettono in difficoltà le difese avversarie. Se giochi in maniera così statica e prevedibile come il Milan nell’ultimo periodo, diventa faticoso trovare la via del gol. In questo caso avresti bisogno di uno che fa tutto da solo. Un altro che è mancato è Rebic. Lui è un ottimo giocatore ma gli manca la testa per fare l’ultimo step. Gli manca la voglia di crescere e di migliorarsi sempre. Appena ha un po’ la pancia piena si siede e regredisce. Questi 3 sono i grandi fallimenti del Milan quest’anno. Messias ha fatto quello che poteva fare e non si poteva pretendere chissà che cosa”.