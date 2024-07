Buffon "C’erano delle cose da migliorare e pensavamo di riuscirci in questi 30 giorni, invece non siamo decollati"

Intercettato al rientro in Italia dopo l'amara delusione contro la Svizzera, Gianluigi Buffon ha commentato così l'esperienza degli azzurri in questo Euro2024. Le sue parole a Sky Sport:

Buffon: "Io con i ragazzi ho instaurato un bel rapporto. In questo periodo abbiamo sempre parlato, c’erano delle cose da migliorare e pensavamo di riuscirci in questi 30 giorni, invece non siamo decollati come speravamo e ci aspettavamo. Mondiale? E’ il minimo sindacale per l’Italia, è l’obiettivo. Dobbiamo fare passi step convincenti e non andare a singhiozzo come abbiamo fatto in questi ultimi 10 anni".