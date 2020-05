Bundesliga, Piatek parte dalla panchina nel derby di Berlino

È tutto pronto all'Olympiastadion per il derby di Berlino: in campo, dalle 20:30, Hertha e Union Berlino. Queste le formazioni ufficiali della sfida valida per il 27° turno di Bundesliga e disputata, ovviamente, a porte chiuse:

Hertha Berlino (4-2-3-1): Jarstein; Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt; Grujic, Skjelbred; Lukebakio, Darida, Cunha; Ibisevic. All.: Labbadia.

Union Berlino (3-4-2-1): Gikiewicz; Hubner, Friedrich, Parensen; Trimmel, Promel, Andrich, Reichel; Ingvartsen, Bulter; Andersson. All.: Fischer.