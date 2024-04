Buongiorno ora sogna una big: ha dato mandato all'agente di ascoltare le offerte

Alessandro Buongiorno si candida a diventare uno dei tormentoni estivi della prossima sessione di calciomercato. In parte già lo è stato, lo scorso gennaio, quando per circa una settimana il Milan ha provato a sondare il territorio con il Torino che però ha alzato il muro e si è conservato il suo gioiello. Dopo il rifiuto all'Atalanta della scorsa estate, arrivato a cose praticamente fatte, e un'altra stagione in positivo che culminerà con la partecipazione da protagonista agli Europei in Germania con la nazionale, ora Buongiorno è pronto per una big. O come dice questa mattina Tuttosport: "Buongiorno sogna una big".

Il talento del difensore è troppo elevato per far sì che il Torino possa resistere ai corteggiamenti delle grandi: anche il giocatore sa che gli arriveranno sul tavolo offerte economiche molto importanti, ormai difficili da rifiutare a cuor leggero. E così, come scrive oggi il quotidiano di Torino, il difensore granata avrebbe dato disposizioni al suo agente, Giuseppe Riso, di ascoltare tutte le offerte che potrebbero arrivare dalle big italiane e dalla Premier. Questo sarebbe il raggio di azione e tra le grandi ci sarebbe in corsa anche il Milan, mentre invece manca la Juventus in cui Buongiorno non vorrebbe andare per motivi di cuore. Il Torino valuta il giocatore a partire da 40 milioni.