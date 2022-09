Buonissima prova di Calabria: "Non ho mai smesso di lavorare e credere in me stesso"

MilanNews.it

Davide Calabria è intervenuto a Sky Sport nel post partita di Milan-Dinamo Zagabria, soffermandosi sulla propria crescita personale: "Non ho mai smesso di lavorare e credere in me stesso, ci sono periodi in cui fai meno bene e periodi in cui fai molto bene. Non mi sono lasciato abbattere, ho continuato a lavorare duro e ora si vedono i risultati: è cambiata pure la squadra ed è aumentata la qualità”.