Buriani: "Se è stato preso Giampaolo, significa che si vuol cambiare tipo di gioco"

Il Milan si prepara a rinforzare la squadra. Le indicazioni di Giampaolo vanno verso una formazione ricca di piedi buoni e fantasia. "Il suo gioco lo si conosce, con la Samp ha ottenuto discreti risultati, bisogna vedere adesso quali saranno gli investimenti del club", dice a Tuttomercatoweb.com Ruben Buriani, grande ex rossonero. "Se è stato preso Giampaolo, significa che si vuol cambiare tipo di gioco e mi auguro che il tecnico ce la faccia. La gente si aspetta di più rispetto agli ultimi anni. Mi dispiace comunque per come è finita con Gattuso".

Dal mercato cosa si aspetta?

"Dipende anche dai suggerimenti dell'allenatore e da chi partirà".

A centrocampo gli obiettivi sono tra gli altri Sensi, Veretout e in misura minore Diawara. Che ne pensa?

"Tre ottimi giocatori, ma non fenomeni. E' un reparto, quello del centrocampo dove non puoi sbagliare. Ci sarà anche il recupero di Bonaventura, giocatore importantissimo. E poi guarderei anche alla difesa: Zapata non è stato confermato, Conti ha problemi di tenuta, Calabria si è fatto male. Serve una bella spina dorsale".