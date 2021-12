Buriani su Milan-Salernitana: "Bisogna stare attenti, non è facile affrontare una squadra disperata"

Ruben Buriani, ex calciatore rossonero, si è così espresso sul canale Twitch dell'AC Milan su Milan-Salernitana: "Bisogna stare attenti, il Milan ha tutto da perdere e la Salernitana deve cercare in tutti i modi di fare punti. I rossoneri hanno fatto molto bene a Genova, stanno bene e col Genoa hanno fatto meno fatica in una partita infrasettimanale rispetto alle altre volte. Sarà un match da prendere con le molle, non è facile affrontare una squadra disperata. Ma Pioli è bravo a mettere in guardia la squadra da qualsiasi pericolo".