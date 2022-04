Busquets oltre le formalità: parole al miele per Kessie

MilanNews.it

Il capitano del Barcellona Sergio Busquets ha riservato parole per Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano in scadenza con il Milan, secondo le indiscrezioni, avrebbe già firmato un quadriennale con i blaugrana da 6,5 milioni. Nonostante l'ufficialità non possa essere ancora data, Busquets non ha perso tempo e ha parlato di quello che, con ogni probabilità, sarà il suo nuovo compagno di reparto a partire dalla prossima stagione. "L'ho visto giocare e mi piace. Forte fisicamente, perde pochi palloni, sa impostare, tira bene. Farà bene e ci aiuterà", ha dichiarato la bandiera del Barcellona ai microfoni di RAC1 nella giornata di ieri.