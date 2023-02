C&F - Al via la XFL, la lega di football americano di Cardinale e The Rock

Come riporta il portale Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), è iniziata ufficialmente la XFL, la nuova lega di football americano che ha preso vita grazie all'investimento di un consorzio formato dall’imprenditrice Dany Garcia e dall’attore e produttore cinematografico Dwayne Johnson (The Rock) e dal fondo RedBird di Gerry Cardinale, che controlla anche la maggioranza del Milan.