C&F - Ecco quanto incasserà il Milan dalla qualificazione in Champions League

Come riportato da Calcio&Finanza, se le cifre restassero le stesse delle ultime edizioni (la UEFA definirà i premi per il prossimo triennio con l’avvicinarsi della nuova stagione), la certezza sarebbero i 15,25 milioni di euro garantiti dalla partecipazione per ciascun club.

Per quanto riguarda il ranking storico/decennale, la Juventus è certa della propria posizione perchè le squadre che la precedono sono già tutte qualificate per la competizione. Sulla base di questo dato, il club bianconero incasserebbe 29,9 milioni di euro. Per le altre italiane – in particolar modo per l’Atalanta –, molto dipenderà dai playoff e dalla finale di Europa League. Nel peggiore dei casi (dunque ipotizzando ricavi minimi per ciascuna società) il Milan sarebbe 18°, con 16,6 milioni di euro, subito davanti all’Inter con 15,5 milioni.

Un’altra certezza – sempre ricordando che le stime si basano su cifre delle scorse stagioni – riguarda la prima quota del market pool, in base alla classifica della Serie A appena terminata: l’Inter incasserà il 40% (10 milioni, considerando il totale di 25 milioni), il Milan il 30% (7,5 milioni), l’Atalanta il 20% (5 milioni) e la Juventus il 10% (2,5 milioni).

Il Milan, in base ai calcoli di Calcio&Finanza, potrà incassare quindi circa Milan 42,75 milioni di euro minimi dalla Champions. Il tutto senza considerare i bonus risultati – che andranno a rimpolpare i premi Champions – e, fuori dal controllo diretto della UEFA, i ricavi da matchday, ipotizzando che gli stadi potranno tornare gradualmente a riempirsi.