C&F - Kessie in uscita, l'impatto sui conti del Milan

Franck Kessie, fresco vincitore della Serie A, lascerà il Milan nei prossimi giorni per partire verso Barcellona, dove Xavi è pronto ad accoglierlo in rosa. Come riportato dalla redazione di Calcio&Finanza, tra stipendio e ammortamento, il centrocampista della Costa d'Avorio è costato 10,47 milioni di euro alla società rossonera nella stagione 2021/22. Il club di via Aldo Rossi, riportano i colleghi, ha messo a bilancio 2,2 milioni di euro netti in termini di stipendio (4,07 milioni di euro lordi) e 6,4 milioni di euro di quota ammortamento. Il complessivo, dunque, non peserà più sul bilancio del prossimo anno sportivo.