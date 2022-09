C&F - Milan, dopo il mercato cala il costo della rosa: i dettagli

Calcio e Finanza (qui il pezzo integrale) riporta di come il costo della rosa del Milan sia passato da 150 a 128 milioni circa dopo il mercato estivo appena concluso: ben 22 milioni in meno rispetto al costo della rosa della passata stagione (il dato potrebbe cambiare a gennaio, in base a come andrà il mercato, ndr).

Grande impatto hanno avuto gli addii di Kessie, Romagnoli e Castillejo, che pesavano per circa 30 milioni di euro in totale a stagione. Inoltre, i rossoneri rispetto alla passata stagione hanno ceduto Conti, Hauge, Plizzari e hanno mandato in prestito Caldara, Colombo e Maldini.

I giocatori più "pesanti" arrivati in questa sessione di mercato secondo calcioefinanza.it sono De Ketelaere (9,282 mln€) e Dest (4,978 mln€).