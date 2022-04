C&F - Milan, la qualificazione in Champions vale già 30 milioni

MilanNews.it

Con i tre punti conquistati ieri sul campo della Lazio il Milan è aritmeticamente qualificato per la Champions League 22/23. Una qualificazione, riporta Calcio&Finanza (qui il pezzo integrale), che vale già almeno 30 milioni di euro.

L'UEFA, si legge nell'articolo di C&F, nei prossimi tre anni distribuirà ai club un totale di due miliardi di euro la partecipazione alla massima competizione europea, con questa cifra che verrà suddivisa in questo modo:

- Il 25% del totale è destinato alle quote di partenza (500,5 milioni di euro rispetto ai 488 milioni del 2018/21), pari a 15,64 milioni di euro per ciascun club;

- Il 30% è destinato agli importi relativi alle prestazioni (600,6 mln di euro rispeotto ai 585 del triennio precedente);

- Il 30% sarà assegnato in base alla classifica dei coefficienti di rendimento decennali (600 milioni rispetto ai precedenti 585);

- Il restante 15% è relativo alle quote variabili del market pool (300,3 milioni rispetto ai precedenti 292).

Sulla base di questi dati il Milan è sicuro quindi di incassare già i 15,64 milioni di euro per la partecipazione, e come minimo, prendendo come esempio il peggiore dei risultati sporivi (quarto posto in campionato ed eliminazione dalla Champions senza vittorie), altri 5 milioni di euro dal market pool. Poi verrà aggiunta la quota legata al ranking storico, che in questa edizione della competizione ha fruttato ai rossoneri 17 milioni di euro: è una quota che dipenderà anche dalle altre squadre che si qualificheranno in Champions per la prossima edizione.

Oltre a questi premi sicuri poi si dovranno aggiungere i ricavi dal botteghino per le tre gare casalinghe dei gironi: gli stadi torneranno al 100%, cosa che quest'anno in Europa il club rossonero non ha potuto sfruttare.