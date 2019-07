Cristiano Lucarelli, intervenuto a Sky Sport durante "Calciomercato - L'originale", ha parlato di Modric: "Sposta in campo e secondo me sposta anche gli altri giocatori, l'operazione non sarebbe solo dal punto di vista tecnico ma sarebbe un segnale per dire: "Stiamo tornando", magari convincendo anche altri giocatori importanti a seguirlo".