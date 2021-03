Cabrini: "Quella con lo United è la partita della stagione per il Milan"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Antonio cabrini ha parlato del Milan e della partita con lo United. Queste le sue parole: "Questa è la partita della stagione per il Milan. Affrontare una squadra come lo United è una grande soddisfazione ed eliminarlo eventualmente proieterrebbe il Milan tra le favorite della competizione. A questo punto potrebbe diventare l'obiettivo numero uno per il Milan. La presenza di Ibrahimovic è importante non solo per l'aspetto calcistico ma anche per l'aspetto caratteriale"