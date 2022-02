Caduta libera Kessie. Tuttosport: "Qualcosa s'è rotto. E il Milan punta Sanches"

Qualcosa, tra Kessie e il Milan, si è rotto. L'ivoriano, destinato a lasciare a zero al termine di questa stagione, sta oggettivamente avvertendo la pressione di questi ultimi mesi di contratto, specie dopo che i tifosi hanno deciso di contestarlo apertamente. Di fronte a queste prospettive - scrive l'edizione odierna di Tuttosport -, il club rossonero si è già cautelato: da un lato ha fatto capire al Torino che Pobega rientrerà alla base in estate, e al contempo ha messo sotto contratto Yacine Adli, "parcheggiandolo" per un'altra stagione in Francia. Il grande obiettivo per quel reparto, però, resta Renato Sanches.