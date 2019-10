Cafù accusato di legami terroristi. Il brasiliano: "Tutte falsità"

Come riporta la Veja, l'ex terzino di Milan e Roma sarebbe finito in un giro criminale di presunti legami con il PCC (Primeiro Comando da Capital). La polizia ritiene che il gruppo, che avrebbe effettuato dei versamenti in contanti al brasiliano, abbia comprato da Cafù alcuni terreni ad Alphaville, un quartiere della città di Barueri, nello stato di San Paolo. Lo stesso Cafù ha smentito tutto ciò: "Non esiste questa storia di vendita di immobili, case o terreni. Nulla di tutto questo è vero, perché non ho alcun terreno ad Alphaville".