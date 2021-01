Cagliari, Di Francesco a rischio se perde anche contro il Milan

Lunedì sera il Milan affronterà il Cagliari di Eusebio Di Francesco. La squadra sarda, con soli 14 punti in 17 partite, non se la passa benissimo, e l’ex tecnico, fra le altre anche della Roma, è in bilico. Se il Milan dovesse battere il Cagliari infliggendo così la quinta sconfitta di fila a Joao Pedro e compagni, ecco che Di Francesco potrebbe rischiare seriamente. Per ora, il club non ha lasciato trapelare nulla, ma la partita di lunedì potrebbe essere decisiva.