Cagliari, Viola: "Contro il Milan abbiamo bisogno di riscattarci, daremo battaglia"

"Adesso arriva il Milan, una squadra molto forte, ma noi abbiamo bisogno di riscattarci e in casa sappiamo che possiamo dare qualcosa in più che magari oggi è mancato. Per emergere in Serie A devi fare anche qualche impresa contro le big come il Milan, mercoledì sicuramente daremo battaglia. È un’occasione molto importante per riscattarci e la prepareremo al meglio con il Mister”. Queste le parole di Nicolas Viola, centrocampista del Cagliari, ai microfoni ufficiali del club.