Cagni: "Problema del Milan è la società, non l'allenatore. Non c'è il giusto rapporto con la squadra"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di mister Gigi Cagni. Un estratto delle sue dichiarazioni:

Come vede la lotta Champions?

"Il problema al Milan è la società, non l'allenatore. Non c'è il rapporto squadra-società. Andato via Maldini non c'hanno capito nulla su come fare quel mestiere. C'è tanta confusione. La Lazio mi piace come gioca, mentre alla Juventus è l'allenatore che vuole vincere lui le partite. I giocatori sono forti. Ci sono due problemi: troppi infortuni, qualcosa vorrà pure dire. E poi le partite le vince lui. Ha due esterni strepitosi come Conceicao e Yildiz che giocano e non giocano, Gatti che tocca più palloni di chiunque altro...".