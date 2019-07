Cagni su Veretout: "Buon giocatore, al Milan ci può stare perché ha qualità"

Luigi Cagni, intervenuto a TMW Radio, ha parlato di Jordan Veretout, centrocampista che interessa al Milan: "Dalla parte economica si capisce cosa puoi fare e cosa puoi costruire. Sarà un anno duro per il Milan, dal prossimo anno si inizierà a costruire. Determinante è anche la scelta del tecnico, perché non potevano permettersi un tecnico vincente. Hanno preso uno molto bravo a lavorare e che fa giocare bene la squadra, per passare al meglio questa annata di transizione. Veretout è un buon giocatore, di grandi in giro ce ne sono pochi. Al Milan ci può stare perché ha qualità".