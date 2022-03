Cairo: "Come Lega Serie A dobbiamo essere uniti per fare passi avanti"

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Urbano Cairo, presidente del Torino, a margine della presentazione della Milano Marathon, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla Lega Serie A: “Ho incontrato il nuovo presidente Casini a colazione e mi sembra una persona che ha le idee molto chiare. Non l'ho votato e gliel'ho detto chiaramente, ma oggi che lui è il presidente dobbiamo come Lega Serie A, essere uniti per cercare di fare passi avanti. Sono a sua disposizione per aiutarlo”. A riportare le parole di Cairo è La Gazzetta dello Sport.