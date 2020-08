Cairo: "Giampaolo maestro di calcio, lo avevo cercato già due volte"

Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club e ha parlato dell'arrivo di Giampaolo, ex tecnico rossonero: "Nei miei 15 anni lo avevo cercato già due volte, ma era legato prima con il Cagliari e poi con il Siena e di conseguenza non se ne fece nulla. Lo stimo molto, è un maestro di calcio e ha fatto bene in tante piazze. Ora possiamo iniziare il nostro percorso insieme".