Calabria a MilanTv: "Dal campo non abbiamo capito perché abbia annullato il gol. Non dobbiamo abbatterci"

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Davide Calabria ha parlato nel post partita di Inter-Milan. Queste le sue parole: "Dal campo non abbiamo capito la dinamica, i giocatori dell'Inter chiedevano il fallo di mano e Handanovic non ha protestato. Non ho visto le immagini ma pensavamo che fosse giusto assegnare il gol"

Sulla reazione con Lazio.

"Non dobbiamo abbatterci, è un passo falso ma bisogna ripartire. Già da stasera si pensa alla partita con la Lazio anche perchè abbiamo un obbiettivo e non è ancora svanito e sarebbe sbagliato non reagire"