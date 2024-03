Calabria: "Avevo il poster di Kakà: tra i miei preferiti insieme a Sheva"

vedi letture

L'ultima pausa per le nazionali è andata ufficialmente in archivio. Ora il focus può tornare sul calcio dei club con il Milan che nei prossimi due mesi si giocherà tantissimo del proprio futuro. In particolare i rossoneri saranno impegnati in campionato per mantenere il secondo posto, davanti alla Juventus, e soprattutto in Europa League dove si giocheranno presto i quarti di finale contro la Roma. Di questo ma anche di tanto altro ha parlato Davide Calabria nell'intervista concessa a Radio Serie A, registrata durante la sosta e andata in onda sui canali ufficiali dell'emittente questa mattina.

Le parole del capitano rossonero sui suoi idoli rossoneri da giovane: "Poster? Avevo la foto di Kakà e qualche maglietta, non originale perché non potevamo permettercela ai tempi. Kakà era uno dei giocatori più forti della storia. Era uno dei calciatori preferiti insieme a Sheva. Quello che ha fatto per il Milan è stato davvero incredibile. I poster ti aiutano a sognare, prendi ispirazione. Ho avuto tanti giocatori al Milan che erano di ispirazione, potevi sceglierne uno a occhi chiusi. Vedere i tuoi idoli arrivare a quei livelli, ti danno qualcosa in più per arrivare dove sono oggi"