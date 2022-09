Calabria carico per l'esordio in Champions: "Siamo prontissimi per domani"

MilanNews.it

Il capitano rossonero Davide Calabria è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Salisburgo-Milan soffermandosi sull'emozione per l'esordio in Champions League: "Non vediamo l'ora di cominciare. Ci siamo preparati molto bene, tutti non vediamo l'ora di giocare questa competizione. Una competizione come la Champions deve essere la nostra casa, siamo prontissimi per domani".