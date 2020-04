Calabria e la collaborazione di beneficienza: "Da oggi faccio parte degli Atleti al tuo fianco"

Davide Calabria, terzino rossonero, ha annunciato con un post Instagram dell'inizio di una nuova collaborazione di beneficienza con Arenbi Onlus: "Da oggi faccio parte degli Atleti al tuo fianco, progetto a sostegno delle famiglie che lottano contro il cancro patrocinato da Arenbi Onlus.



Le mani unite rappresentano la vicinanza, il sorriso simboleggia il sostegno: sono due necessità fondamentali di ogni persona ammalata di tumore.

Il cancro cerca di separare le persone ammalate e le loro famiglie dal resto del mondo, ancor più in questo periodo di isolamento fisico per l’emergenza Coronavirus: ricordiamoci che possiamo essere presenti con un messaggio, una telefonata, una foto con un sorriso.



Seguite la pagina Instagram "atletialtuofianco" per trovare il mio messaggio di vicinanza insieme con tutti gli sportivi che prendono parte a questa campagna di sensibilizzazione oncologica".