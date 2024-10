Calabria ieri ancora a parte: punta al ritorno tra Club Brugge e Bologna

Come riportato anche da MilanNews.it nel pomeriggio di ieri e come confermato dal Corriere dello Sport questa mattina, il capitano Davide Calabria anche ieri ha svolto un allenamento personalizzato mirato al recupero dall'infortunio che, di fatto, lo sta tenendo fuori da dopo la gara persa in Champions League contro il Liverpool.

Il numero 2 rossonero, dunque, domani non sarà a disposizione di Fonseca per la partita con l'Udinese: l'obiettivo concreto e possibile è quello di recuperare il giocatore tra il Club Brugge e il Bologna. La speranza è di rivederlo almeno in panchina contro il belgi, non fosse altro per dare una soluzione al tecnico portoghese rispetto a Emerson Royal che di fatto le sta giocando tutte.