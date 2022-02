Calabria: "Nazionale? Sinceramente pensavo di meritarmi prima la chiamata"

Davide Calabria, nel corso della sua intervista a Rivista Undici, ha parlato delle recenti convocazioni in Nazionale: "Detto sinceramente pensavo di meritarmi prima la chiamata. Adesso sono stato chiamato più volte, purtroppo per le ultime volte ho avuto dei problemi fisici e non sono riuscito a dare il contributo che avrei voluto. È ovvio che mi è dispiaciuto per l’Europeo, anche perché immagino sia stato fantastico vivere in quel gruppo".