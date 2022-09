Calabria: "Siamo amareggiati per ieri. La reazione a caldo era per la prestazione, non creiamo polemica"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Davide Calabria, difensore rossonero, si è così espresso su Instagram all'indomani del pareggio in casa del Salisburgo: "Sono e siamo amareggiati per la gara di ieri. La reazione a caldo era per la prestazione e non certo per altro, non creiamo polemica dove non esiste. È stato un pareggio contro una buona squadra. Consapevoli di poter far meglio ma fiduciosi del nostro potenziale. Subito con la testa alla prossima gara, carichi e uniti come sempre, avanti Milan".