Davide Calabria in 27 presenze complessive in questa stagione con il Milan, ne ha giocate 24 da titolare. Solo in 3 occasioni il terzino rossonero è subentrato a gara in corso, in entrambe le occasioni contro lo Spezia in campionato, e nel derby di andata in Coppa Italia contro l’Inter.