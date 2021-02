Calabria tra i migliori terzini destri italiani: il rossonero punta all'Europeo

In questa stagione 2020/2021, Davide Calabria è uno dei migliori giocatori del Milan per rendimento e per costanza a giocare ad alti livelli. Si può dire, che attualmente, il classe 1996 rossonero, sia tra i migliori terzini destri italiani. A questo punto Calabria, oltre che a tentare di raggiungere gli obiettivi del Milan, tenterà di conquistarsi un posto anche nell’Italia di Roberto Mancini che in estate giocherà l’Europeo. I suoi principali “rivali” si chiamano Alessandro Florenzi, Giovanni Di Lorenzo, Manuel Lazzari, Danilo D’Ambrosio e Davide Zappacosta.