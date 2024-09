Calamai: "Fonseca salva la panchina e mette in crisi Inzaghi"

Sarri e company dovranno aspettare per trovare un posto in panchina. Fonseca vince il derby e spazza via i gufi dalla sua panchina. Le leggi delle stracittadine trovano conferma in questo Inter-Milan. Lautaro e compagni, dopo un buon inizio di torneo e dopo gli elogi di Guardiola e del mondo City, avrebbero dovuto fare un solo boccone di un Milan spento, confuso, in crisi di identità. Ma nel derby spesso è proprio la squadra in affanno a spuntarla. Il Milan ha vinto e non ha rubato niente. Basta pensare che tra i nerazzurri uno dei migliori è stato il portiere Sommer. Fonseca non ha scelto di rischiare proponendo una formazione votata all’attacco. Ha avuto ragione lui.

E ora è Simone Inzaghi a dover gestir il primo passaggio delicato della stagione. Questa Inter sembra incapace di far pesare il materiale formidabile che ha a disposizione. I nerazzurri hanno vinto l’ultimo scudetto grazie a un centrocampo travolgente. Un reparto che oggi non riesce a fare la differenza. L’Inter deve ritrovare subito la fame della passata stagione. E tocca a Inzaghi riportare la squadra sulla strada giusta.