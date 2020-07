Calcetto e sport di squadra: da sabato 11 luglio via libera in Lombardia

"Via libera, da domani sabato 11 luglio, alla pratica dello sport di contatto, di squadra e individuale". Lo prevede l'ordinanza firmata oggi dal presidente

della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "L'attivita' - si legge nel documento - dovra' essere svolta nel rispetto delle disposizioni dell'allegato alla stessa ordinanza". Tra i punti dettagliatamente specificati nell'allegato si evidenzia che "la pratica sportiva potra' avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es febbre, tosse, difficolta' respiratoria)" e che "all'accesso della struttura verra' rilevata la temperatura corporea" (non deve essere superiore a 37.5 C)