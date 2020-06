Calcio: Azzurri in campo per 'Uno storico Europeo'

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Nel giorno in cui la Nazionale di Roberto Mancini sarebbe dovuta scendere in campo contro la Turchia nella gara di esordio di EURO 2020, la FIGC lancia l'iniziativa 'Uno Storico Europeo', competizione virtuale con protagonisti i Campioni Azzurri dal 1968 al 2016. Il format editoriale, ospitato dal sito della FIGC e dai social media della Nazionale, vuole valorizzare la storia della Nazionale ai Campionati Europei, attraverso immagini di gioco, interviste esclusive ai protagonisti, documenti storici e contributi editoriali dei media partner della FIGC. Un percorso che, a partire da domani e fino al 12 luglio - periodo in cui doveva disputarsi EURO 2020 - racconterà le imprese degli Azzurri in 7 diverse edizioni della competizione. L'esordio degli Azzurri sarà contro la Germania (12 giugno), a seguire la Nazionale affronterà le altre squadre del girone di qualificazione, Inghilterra (18 giugno) e Francia (25 giugno); successivamente ci saranno le gare ad eliminazione diretta. Il racconto di ciascuna partita sarà ospitato all'interno della sezione appositamente creata sul sito della FIGC. (ANSA).