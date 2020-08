Calcio: Bonaventura sposa Federica a San Severino Marche

(ANSA) - SAN SEVERINO MARCHE, 08 AGO - Il calciatore Giacomo 'Jack' Bonaventura, 31 anni, sei stagioni al Milan che si appresta a lasciare, si è sposato con la fidanzata storica Federica Ziliani a San Severino Marche (Macerata), sua città natale. E' stata la sindaca Rosa Piermattei a unire in matrimonio il calciatore e sposa nella sontuosa cornice di Villa Teloni, dando lettura degli articoli del codice previsti nel rito civile. "E' stata una grande emozione - commenta la sindaca - sentire pronunciare il sì da Giacomo e Federica, due bellissimi ragazzi che si contraddistinguono, nella loro semplicità, per un sentimento profondo e puro. La Città di San Severino Marche è orgogliosa di Giacomo che non si è mai dimenticato di essa nemmeno nei momenti più difficili. Siamo felici - conclude - che sia tornato qui anche in occasione di questo momento unico quanto straordinario della sua vita". (ANSA).