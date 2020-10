Calcio: Dalot, mia testa al Milan al 100%

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - "Voglio fare grandi cose in questa stagione, per questo sono stato motivato a firmare. La mia testa è al 100% a Milano. Porterò la mia esperienza di Premier con lo United. Il livello è lo stesso": Diogo Dalot, ultimo acquisto del mercato del Milan arrivato in prestito secco dal Manchester, si presenta in conferenza stampa e promette massima dedizione alla causa rossonera. Terzino destro ma che all'occorrenza può "giocare anche a sinistra", Dalot ha come idolo Dani Alves: "Uno dei pochi campioni che guidano la mia carriera". Il terzino racconta di aver sempre preferito la maglia rossonera nonostante ci fossero altri club di Serie A interessati, promette massimo impegno per migliorarsi e si dice già impressionato dai tifosi del Milan: "Al derby andando verso le stadio era senza parole. Al gol sentivi le urla che si propagavano all'esterno, ci hanno aspettato anche all'uscita. Spero di vedere comunque San Siro pieno di gente prima della fine della stagione". Intanto i rossoneri giovedì sfideranno il Celtic in Europa ma Dalot evita grandi proclami: "Ci muoviamo passo a passo. Ci concentreremo sull'Europa con gli occhi ben puntati sul Celtic e poi torneremo a casa e penseremo al campionato". (ANSA).