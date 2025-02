Calcio Femminile, l'Italia vince e convince contro il Galles: decide Bonansea

Se il 2024 si era chiuso con una vittoria di misura sulla Germania, il 2025 si apre con un altro successo di misura questa volta con il più modesto Galles che però si dimostra molto battagliero. A decidere la sfida di Monza è un gol in avvio di Bonansea.

LAMPO DI BONANSEA IN AVVIO - L’Italia parte forte al Brianteo di Monza e dopo appena cinque minuti sblocca la sfida contro il Galles grazie a un colpo di testa di Barbara Bonansea sul cross, da azione d’angolo, di Giugliano. Le Azzurre dopo il vantaggio insistono alla caccia dell’immediato raddoppio con Girelli di testa prima e Cantore poi che impegnano Clark alla doppia respinta, sugli sviluppi del quarto angolo Girelli colpisce ancora di testa mandando però il pallone sulla traversa quando sono passati appena 10 minuti di gioco. Il Galles dopo l’avvio shock prende un po' le misure delle avversarie alzando anche il proprio baricentro, ma senza mai riuscire ad avere il pallino del gioco fra i piedi.

CRESCE L’EQUILIBRIO - Al 20’ le britanniche si fanno vedere con pericolosità in area avversaria con James che dal limite colpisce il palo esterno facendo correre un brivido alle azzurre. La risposta dell’Italia arriva subito dopo con un’azione tambureggiante di Bonansea che arriva sul fondo e mette dentro per Cantore, la conclusione della numero 7 è però imprecisa e finisce a lato. Nella parte centrale del primo tempo la gara si fa più confusa con tanto gioco in mezzo al campo, molte palle perse da ambo le parti e tanti contrasti fisici che non lascia molto spazio al gioco verticale. L’Italia quando affonda però fa sempre male con Cantore e Bonansea che mancano però il raddoppio da buona posizione. Le gallesi ci provano con Fishlock e Jones, che però non preoccupano Giuliani. Sono gli ultimi squilli di un primo tempo che si è rivelato più equilibrato di quanto sembrasse dopo i primi dieci minuti di gioco.

RIPRESA - La ripresa si apre come si era chiusa la prima frazione con il Galles che prende campo e attacca con più continuità, mentre l’Italia fatica a trovare trame di gioco pulite a causa della pressione in mezzo al campo delle avversarie. L’occasione migliore della ripresa è di marca azzurra con Linari che al 67’ di testa non inquadra la porta da buona posizione. L’Italia cresce nel finale attaccando con maggiore continuità seppur faticando a trovare spazio negli ultimi 20 metri a causa delle linee serrate delle britanniche che lasciano poco spazio anche alle conclusioni da fuori. L’occasione migliore arriva ancora su un colpo di testa, della neo entrata Piemonte, che chiama Clark alla respinta in corner. All’82’ è un’altra subentrata come Cambiaghi che ha la grande occasione per chiudere il match, ma spara a lato sprecando un ottimo lancio di Giugliano. Nel finale è ancora l’Italia a fiorare il gol, ma sui due cross consecutivi di Linari nessuna delle azzurre riesce a trovare la deviazione in porta.

Il Tabellino:

Italia (4-3-3): Giuliani; Di Guglielmo, Lenzini, Linari, Oliviero; Giugliano, Caruso, Greggi (dal 62’ Dragoni); Cantore (dal 77’ Piemonte) , Girelli (dal 62’ Cambiaghi), Bonansea (dal 77’ Merlo). A disposizione: Durante, Baldi, Severini, Giacinti, Beccari, Boattin, Piga Ct Soncin

Galles (5-4-1): Clark 6,5; Roberts 5,5 (dal 85’ Green sv), Davies 6, Ladd 6,5, Evans 6, Woodham 5,5; Holland 6,5 (dal 68’ M. Griffiths 5,5), James 6, Fishlock 6 (dal 68’ Joel 6), C. Jones 5 (dal 45’ Morgan 5,5); Cain 5 (dal 85’ Estcourt sv). O’Sullivan-Jones, Middleton-Patel, Barton, E. Jones, Hughes, Powell, A. Griffiths. Ct Wilkinson

Arbitra: Katalin Kulcsar (UNG)

Marcatrici: 5’ Bonansea

Ammonite: 36’ Jones (G), 54’ Girelli (I), 90’+4’ E