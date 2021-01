Calcio: focolaio Covid all'Aston Villa, ma gioca FA Cup

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Non si ferma l'ondata di contagi anche in Premier League, e l'Aston Villa costretto a chiudere il suo centro di allenamento e a mettere tutta la squadra in isolamento ha deciso di giocare ugualmente il terzo turno della FA Cup, contro il Liverpool stasera. Il club delle Midlands ospita stasera la squadra di Klopp e ha deciso di non rinunciare, schierando la squadra B composta da Under 23. Anche il tecnico, Dean Smith, e' in isolamento e a guidare i Villaners sara' il tecnico dell'U.23, Delaney. Tutti i club di Premier League sono alle prese con la terza ondata della pandemia, complicata dalla cosiddetta variante inglese, e negli ultimi sette giorni sono stati 40 i casi di positivita' tra i giocatori, quasi il doppio rispetto alle precedenti medie. (ANSA).