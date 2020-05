Calcio: Genoa; negativo anche terzo giro di tamponi

(ANSA) - GENOVA, 22 MAG - Ultimo giorno di allenamenti individuali in casa Genoa. Dopo la pubblicazione ufficiale delle linee guida per gli allenamenti di gruppo il Genoa da domani riprenderà ad allenarsi in maniera collettiva, seguendo tutte le indicazioni scritte nel regolamento. Per Criscito e compagni sarà possibile effettuare partitelle dunque oltre che esercizi in gruppo con o senza pallone. Intanto anche il terzo giro di tamponi effettuato dalla società a giocatori, staff tecnico e dirigenti a contatto con la squadra ha dato esito negativo così come era accaduto per tutti i controllati anche nelle precedenti analisi. (ANSA).