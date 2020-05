Calcio: guanti e mascherina, l'Atletico Madrid si allena

(ANSA) - Guanti e mascherina, compreso l'allenatore Diego Simeone: l'Atletico Madrid è tornato ad allenarsi oggi dopo due mesi. L'ultima volta che i cochoneros avevano fatto allenamento era stato il 10 marzo. Sono stati formati due gruppi di lavoro, uno che si è ritrovato alle 9 del mattino, l'altro a seguire. I giocatori si sono ritrovate nelle strutture di Majadahonda. Agli ordini di Simeone,anche lui con mascherina e guanti come il medico Ortega, sono scesi in campo prima Giménez, Felipe, Hermoso, Arias, Vrsaljko, Savic che hanno lavorato sui due campi della Ciudad Deportiva de Majadahonda. Poi è toccato a Thomas, Koke, Saúl, Herrera, Morata, Costa, per ultimi i tre portieri. In tutto l'allenamento è durato circa un'ora e un quarto. (ANSA).