Calcio: Hauge, Milan può raggiungere livelli elevati

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - "Con la qualità dei giocatori in squadra possiamo raggiungere livelli elevati. Io voglio giocare per una squadra ambiziosa, voglio sfondare nuovi limiti e voglia alzare l'asticella": Jens Petter Hauge, l'attaccante norvegese acquistato dal Milan dopo averlo affrontato in Europa League contro il Bodo Glimt, carica la squadra rossonera a due giorni dal debutto nella fase a gironi di Europa League contro il Celtic. Hauge è ora un'alternativa in attacco per Pioli, grazie alla sua duttilità. "Posso giocare in posizioni diverse - spiega nella conferenza di presentazione - come ala sinistra in penetrazione, in combinazione con l'attaccante, come trequartista. Sono un giocatore che vuole la palla, essere pericoloso". La concorrenza interna non lo preoccupa: "Non mi spaventa, è positiva. Mi spinge a migliorare". E questa 'fame' agonistica ha convinto anche i dirigenti rossoneri che hanno poi deciso di accelerare il suo acquisto. "Il Milan aveva fatto uno scouting in Europa e mi avevano notato. Poi si è passati alle qualificazioni di Europa League - spiega il norvegese - e mi hanno avvicinato. Sanno quello di cui sono capace. La partita con il Bode mi ha permesso di performance contro una squadra forte. E' stata giusta la scelta di tornare". (ANSA).