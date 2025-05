Calcio Italiano in lutto, è scomparso Oliviero Garlini: il ricordo dell'Atalanta

vedi letture

È scomparso all’età di 68 anni, dopo una lunga malattia, Oliviero Garlini, ex attaccante tra i più rappresentativi del calcio italiano degli anni ’80. Originario di Stezzano, in provincia di Bergamo, Garlini aveva esordito in Serie A nel 1976 con la maglia del Como, iniziando così una lunga e intensa carriera in giro per l’Italia. Ha vestito, tra le altre, le maglie della Lazio e dell’Inter, lasciando ovunque il segno con la sua generosità in campo e il suo spirito da combattente. Nel 1987 era approdato alla «sua» Atalanta, coronando un sogno personale e rafforzando il legame con la terra d’origine.

Il cordoglio dell'Atalanta

Atalanta in lutto, è scomparso Oliviero Garlini. Garlini, bergamasco di Stezzano dove era nato nel 1957, ha vestito la maglia dell'Atalanta nella stagione 1987/88 e per parte di quella 1988/89 realizzando complessivamente 27 gol (18 in campionato, 6 in Coppa Italia e 3 in Coppa delle Coppe) in 55 partite.

Nella stagione 1987/88, Garlini è stato determinante per la promozione in Serie A con i suoi 17 gol, nonché protagonista della cavalcata europea in Coppa delle Coppe: andò a segno con i gallesi del Merthyr Tydfil, i greci dell'Ofi Creta e con il rigore realizzato ai belgi del Malines nella semifinale di ritorno a Bergamo. Il Presidente Antonio Percassi, il co-Chairman Stephen Pagliuca e tutta la famiglia nerazzurra sono vicini alla moglie e ai figli ai quali sono rivolte le più sincere e commosse condoglianze.