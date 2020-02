Calcio: Pioli, non sono preoccupato per il mio futuro

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - "Non sono assolutamente preoccupato per il mio futuro, non ci sto pensando. C'è grande concentrazione e determinazione. Le altre cose non mi interessano". Stefano Pioli non vuole farsi distrarre dalle voci sulla panchina del Milan nella prossima stagione. "Ho sempre sentito l'appoggio della società, fa piacere, so anche qual è il mio ruolo, so che c'è sempre da dimostrare - ha aggiunto alla vigilia della sfida con il Torino -. Avere la fiducia di chi mi sta vicino è molto importante, ma sarà il lavoro, sommato ai risultati, a determinare le situazioni future".(ANSA).