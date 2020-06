Calcio: tecnico Stoke positivo, niente amichevole con United

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Ad una settimana dalla ripresa del calcio in Inghilterra arriva la notizia della positività dell'allenatore dello Stoke City (squadra che milita in seconda divisione) Michael O'Neill. Lo ha annunciato lo stesso club sottolineando che il tecnico "era risultato negativo nei precedenti cinque serie di test". Annullata di conseguenza l'amichevole in programma con il Manchester United. Lo Stoke ha fatto sapere che O'Neill "ora seguirà le misure appropriate e sarà costretto a un periodo di isolamento, pur continuando a rimanere in contatto virtuale regolare con la sua squadra di allenatori e i suoi giocatori", ha aggiunto. L'assistente di Michael O'Neill, Billy McKinlay, preparerà ora la squadra per la partita di recupero del 20 giugno contro Reading. Lo Stoke, 17/o in campionato, è a soli tre punti dalla retrocessione, a nove partite dalla fine del campionato. (ANSA).